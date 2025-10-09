Chuchotements d’hier Le phare Espace Part’AgeS Le PHARE Plérin
Début : 2025-10-09 10:00:00
fin : 2025-10-09 12:00:00
2025-10-09
Rencontre mensuelle tout en douceur autour d’un thé ou café pour les ainé.es désireux.ses de faire vivre leurs souvenirs au rythme des voix. Chacun.e peut apporter un objet qui a marqué sa vie, ou simplement sa présence. .
Espace Part’AgeS Le PHARE 7 Rue de la Croix Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48
