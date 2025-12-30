Chuchotements Lithographies, gravures de Marie Marchand L’Atelier Papier Brest

Chuchotements Lithographies, gravures de Marie Marchand

L’Atelier Papier 3 Place Maurice Gillet Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 14:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Marie Marchand puise son inspiration lors de ses échappées.

Elle contemple les invisibles.

Elle aime parcourir les estrans, les chemins de broussailles.

Elle puise l’énergie du vent, des vagues, l’énergie tellurique.

De retour à l’atelier, tout est lenteur.

La gravure, la terre, le fil, les mots…….un dialogue s’installe.

Très peu de figuratif ; surtout ne pas tout raconter pour qu’à nouveau un voyage s’installe.

Marie Marchand vit et travaille à Couëron.

Informations pratiques

Entrée libre et gratuite les mercredis, vendredis et samedis de 14 à 18h et à d’autres moments sur RV. .

L’Atelier Papier 3 Place Maurice Gillet Brest 29200 Finistère Bretagne

