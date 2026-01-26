Chuchotis de mots L’homme semence Morcenx-la-Nouvelle

Chuchotis de mots L’homme semence

Venez nous rejoindre pour un chuchotis de mots !

Par Mary-Luce Pla, venez découvrir L’homme semence traduit en 8 langues et vendu à 60000 exemplaires.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Mary-Luce Pla est une comédienne-conteuse et autrice du spectacle vivant. C’est dans une perspective de transmission et de partage de la parole qu’elle inscrit son parcours. En mars 2018, elle publie un premier livre en collaboration avec Sylvie Cazaban, Marcus et Péritas ou les origines du thermalisme à Dax, aux Éditions Passiflore.

L’homme semence raconte un épisode de la vie des femmes du village des Basses-Alpes, Le Poil, après la répression du soulèvement républicain de 1851 et la déportation de tous les hommes.

Médiathèque, 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr

English : Chuchotis de mots L’homme semence

Join us for a whisper of words!

Come and discover L’homme semence by Mary-Luce Pla, translated into 8 languages and selling 60,000 copies.

Admission free, subject to availability.

