Chuchotis des mots …, Morcenx-la-Nouvelle
Chuchotis des mots …, Morcenx-la-Nouvelle samedi 24 janvier 2026.
Chuchotis des mots …
Médiathèque 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Les 10e Nuits de la Lecture Villes et campagnes
Atelier d’écriture avec Hélène Deslandes
Sur inscription
Les 10e Nuits de la Lecture Villes et campagnes
Atelier d’écriture avec Hélène Deslandes
Sur inscription .
Médiathèque 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chuchotis des mots …
The 10th Nuits de la Lecture Towns and Countryside
Writing workshop with Hélène Deslandes
Registration required
L’événement Chuchotis des mots … Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Morcenx