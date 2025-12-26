Chuchotis des mots …, Morcenx-la-Nouvelle

Chuchotis des mots …

Médiathèque 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Début : 2026-01-24

Les 10e Nuits de la Lecture Villes et campagnes

Atelier d’écriture avec Hélène Deslandes

Sur inscription .

Médiathèque 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr

English : Chuchotis des mots …

The 10th Nuits de la Lecture Towns and Countryside

Writing workshop with Hélène Deslandes

Registration required

