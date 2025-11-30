CHUCK & SANCHEZ LEVRETTE CAFÉ Bourges

CHUCK & SANCHEZ Dimanche 30 novembre, 20h30 LEVRETTE CAFÉ Cher

Originaire de Paris, ce duo excentrique vous étonnera par son originalité, Reprises et compositions de morceaux rock emblématique, un merveilleux bordel énergétique.

https://youtu.be/i9QwB1P_W9c?si=IuQguGsxBJQjzupZ

A 2 min de la cathédrale ! Hyper centre ville.

Le Levrette Café de Bourges est aménagé dans l’ancienne maison de Jacques Cœur. Un lieu atypique pour se retrouver en famille, amis ou collègues pour un bon moment de convivialité et une ambiance décalée.

Une Team de folie pour organiser différentes soirées à thèmes… ( soirée ski, oktoberfest, célibataire, noël…)

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Standards rock Compositions