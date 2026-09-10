Chuseok 2026 au Jardin d’Acclimatation : célébrez la fête des Moissons coréenne Jardin d’acclimatation PARIS

Informations pratiques

Le week-end débutera par la grande parade d’ouverture, qui donnera le ton de ces deux journées placées sous le signe de la fête et du partage ! 25 musiciens, 30 mannequins en Hanbok et un couple royal défileront dans les allées du Jardin pour offrir aux visiteurs un spectacle haut en couleurs, au rythme des percussions traditionnelles coréennes.

Spectacles et animations coréennes sur la grande scène

Une riche programmation sera à découvrir en continu sur la grande scène :

Défilé de Hanbok commenté, pour découvrir les costumes traditionnels coréens, leurs couleurs et leurs symboliques

Performance de calligraphie géante, un spectacle artistique autour de l’écriture coréenne

Démonstration de Taekwondo sur des rythmes de K-pop

Initiation à la danse K-pop Arirang

Danse traditionnelle Ganggangsullae, interprétée en grand cercle sur les pelouses du Jardin.

Sans oublier les fameux concours de chant K-pop (samedi) et de danse K-pop (dimanche)

Des ateliers immersifs pour tous

Envie de participer plutôt que de simplement regarder ? Pendant tout le week-end, de nombreux ateliers immersifs permettront aux visiteurs de s’initier à différents savoir-faire et traditions coréens. Au programme notamment :

Calligraphie coréenne

Minhwa, la peinture populaire coréenne, sur éventail et rouleau de papier

Jihwajang, l’art traditionnel des fleurs en papier

Peinture Sagunja

Initiation à l’Origami

Danse traditionnelle Ganggangsullae

Découverte de la musique traditionnelle coréenne

Une façon ludique de découvrir les traditions de Chuseok et de s’initier à la culture coréenne en famille ou entre amis.

Artisanat, K-beauty, webtoons et culture coréenne

Pendant tout le week-end, le Jardin d’Acclimatation accueillera un véritable village coréen, réunissant divers stands dédiés à l’artisanat, à la création et à la culture coréenne. Les visiteurs pourront découvrir des objets et savoir-faire traditionnels, mais aussi explorer l’univers de la K-beauty, des webtoons.

L’occasion de flâner entre les stands, d’échanger avec les exposants, de découvrir de nouvelles créations et de prolonger son immersion dans la culture coréenne entre deux spectacles ou ateliers.

Une escale gourmande

Impossible de célébrer Chuseok sans partager un bon repas !

Pendant deux jours, des stands gourmands proposeront aux visiteurs de découvrir différentes spécialités de la K-food : Mayak Kimbap, Tteokbokki, Sundae et bien d’autres saveurs.

Une véritable invitation au voyage qui rappellera l’ambiance chaleureuse et populaire des marchés coréens, à l’image du célèbre Gwangjang Market de Séoul.

Accès: Entrée 7€ ou inclus dans le pass illimité

Les 19 et 20 septembre 2026, le Jardin d’Acclimatation vous invite à célébrer Chuseok, l’une des plus grandes fêtes traditionnelles de Corée du Sud. Pendant tout un week-end, le parc se met aux couleurs du Pays du Matin Calme pour une immersion au cœur de la culture coréenne, entre spectacles, gastronomie, traditions, K-pop et ateliers pour tous.

Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

payant

Entrée 7€ ou inclus dans le pass illimité

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00;2026-09-20T10:00:00+02:00_2026-09-20T19:00:00+02:00

Jardin d’acclimatation 45 avenue du Mahatma Gandhi 75016 PARIS

https://www.jardindacclimatation.fr/chuseok-fete-corenne-des-moissons



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