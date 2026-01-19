CHUT DE LA CIE ECOUTEZ VOIR Médiathèque Le Grand Nord Mayenne

CHUT DE LA CIE ECOUTEZ VOIR

Médiathèque Le Grand Nord 396 Rue Volney Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 16:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

La compagnie Ecoutez Voir vous présente Chut spectacle et lecture théâtralisée.

Dans la montagne, il est l’heure pour la famille singe de se reposer. Mais quels sont donc ces petits bruits qui empêchent les bébés singes de s’endormir ?

Dès 18 mois Sur réservation .

Médiathèque Le Grand Nord 396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71 mediatheque@mayennecommunaute.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Ecoutez Voir company presents Chut : a show and staged reading.

L’événement CHUT DE LA CIE ECOUTEZ VOIR Mayenne a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne