Chut ! l’arbre – Compagnie Chamane avec la Chorale Gamins-Gamines, Dans les remparts sous les arbres têtards. En contrebas de la dame au chien, Le Quesnoy

dimanche 13 septembre 2026 · Dans les remparts sous les arbres têtards. En contrebas de la dame au chien · Le Quesnoy

Informations pratiques

Chut ! l’arbre – Compagnie Chamane avec la Chorale Gamins-Gamines Dimanche 13 septembre, 14h30 Dans les remparts sous les arbres têtards. En contrebas de la dame au chien Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T14:30:00+02:00 – 2026-09-13T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-13T14:30:00+02:00 – 2026-09-13T15:30:00+02:00

Un vilain sorcier et son gentil corbeau vivent tranquillement et paisiblement, haut perchés, sur les branches d’un arbre remarquable.

Mais voilà qu’un enfant s’approche trop près de l’arbre avec une idée en tête : grimper le plus haut possible et rejoindre la cime.

« Quelle horreur ! Je déteste les enfants ! »

Le vilain sorcier et le gentil corbeau vont alors tenter, par tous les moyens, de faire descendre le maudit garnement. À l’aide de quelques sortilèges, l’enfant verra apparaître sur une branche un village peuplé de nouveaux amis. Mais, déterminé, il continuera son ascension. Il découvrira sur une autre branche un château habité par une magnifique princesse, dont il tombera peut-être amoureux. Il pénètrera aussi dans une forêt sombre et noire comme l’âme du diable, où il ira sûrement s’y perdre.

Malgré toutes ces épreuves, parviendra-t-il à atteindre la cime ?

Dans les remparts sous les arbres têtards. En contrebas de la dame au chien 1 Place Tournefort, 59530 Le Quesnoy Le Quesnoy 59530 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lequesnoy.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/lequesnoy59530/?fref=ts »}]

spectacle ludique participatif Nord

DR