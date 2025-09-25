Chut on a un plan La Baraque Liberté Amiens
Chut on a un plan La Baraque Liberté Amiens jeudi 25 septembre 2025.
Chut on a un plan La Baraque Liberté
Place Longueville Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-25 18:00:00
fin : 2025-09-25
Date(s) :
2025-09-25
Un conte écologique inspiré de l’album jeunesse de Chris Haughton
Dans une forêt sombre, trois braconniers armés de filets à papillon et accompagnés d’un enfant, poursuivent un bel oiseau coloré. L’enfant, qui les observe, voudrait leur dire qu’il a une idée pour que l’oiseau approche et pour l’apprivoiser… Mais chut ! Les adultes ont déjà un plan…
Installée dans le nord de la France, La Baraque Liberté est une compagnie qui veut raconter le monde de manière singulière. Pour sa nouvelle création, Caroline Panzera, directrice artistique de la compagnie, fait le choix d’une pièce écrite pour toutes et tous, de 3 ans à l’âge adulte. À quelques semaines de la première représentation officielle, les artistes de La Baraque Liberté nous invitent à partager les derniers ajustements de la création de Chut on a un plan et à échanger ensemble sur le spectacle.
Dans Chut on a un plan, La Baraque Liberté raconte le grand défi d’imaginer un avenir différent en donnant vie aux personnages chatoyants de Chris Haughton.
40 min de présentation suivie d’un échange
à partir de 3 ans
Place Longueville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com
English :
An ecological tale inspired by the children?s album by Chris Haughton
« In a dark forest, three poachers armed with butterfly nets and accompanied by a child, pursue a beautiful, colorful bird. The child, who is watching them, would like to tell them that he has an idea to bring the bird closer and tame it? But hush! The adults already have a plan »
Based in the north of France, La Baraque Liberte? is a company that wants to tell the world in a singular way. For her latest creation, Caroline Panzera, the company?s artistic director, has chosen a play written for everyone, from 3 years old to adult. With just a few weeks to go before the first official performance, the artists of La Baraque Liberte? invite us to share in the final adjustments to the creation of Chut on a plan, and to exchange ideas on the show together.
In Chut on a plan, La Baraque Liberte? recounts the great challenge of imagining a different future, bringing Chris Haughton?s shimmering characters to life.
40 min presentation followed by an exchange
ages 3 and up
German :
Eine ökologische Geschichte, die auf dem Kinderbuch von Chris Haughton basiert
« In einem dunklen Wald verfolgen drei Wilderer mit Schmetterlingsnetzen und einem Kind einen schönen bunten Vogel. Das Kind, das sie beobachtet, möchte ihnen sagen, dass es eine Idee hat, wie man den Vogel in die Nähe bringen und ihn zähmen kann Aber pssst! Die Erwachsenen haben schon einen Plan »
La Baraque Liberte? ist ein in Nordfrankreich ansässiges Ensemble, das die Welt auf einzigartige Weise erzählen möchte. Für ihre neue Kreation hat sich Caroline Panzera, die künstlerische Leiterin des Ensembles, für ein Stück entschieden, das für alle von 3 Jahren bis ins Erwachsenenalter geeignet ist. Einige Wochen vor der ersten offiziellen Aufführung laden uns die Künstler von La Baraque Liberte? ein, die letzten Anpassungen an der Kreation von Chut on a un plan zu teilen und gemeinsam an der Aufführung zu arbeiten.
In Chut on a a plan erzählt La Baraque Liberte? von der großen Herausforderung, sich eine andere Zukunft vorzustellen, indem sie Chris Haughtons schillernde Figuren zum Leben erweckt.
40 Min. Vorführung, gefolgt von einem Austausch
ab 3 Jahren
Italiano :
Un racconto ecologico basato sull’album per bambini di Chris Haughton
« In una foresta buia, tre bracconieri armati di reti per farfalle e accompagnati da un bambino, stanno inseguendo un bellissimo uccello colorato. Il bambino, che li osserva, vuole dire loro che ha un’idea per avvicinare e addomesticare l’uccello? Ma zitti! Gli adulti hanno già un piano?
Con sede nel nord della Francia, La Baraque Liberté è un’azienda che vuole raccontare il mondo in modo singolare. Per la sua ultima creazione, Caroline Panzera, direttore artistico della compagnia, ha optato per uno spettacolo scritto per tutti, dai 3 anni agli adulti. A poche settimane dalla prima rappresentazione ufficiale, gli artisti de La Baraque Liberté ci invitano a condividere gli ultimi ritocchi alla creazione di Chut on a plan e a lavorare insieme allo spettacolo.
In Chut on a plan, La Baraque Liberte? racconta la grande sfida di immaginare un futuro diverso portando in vita gli scintillanti personaggi di Chris Haughton.
presentazione di 40 minuti seguita da uno scambio
per bambini dai 3 anni in su
Espanol :
Un cuento ecológico basado en el álbum infantil de Chris Haughton
« En un bosque oscuro, tres cazadores furtivos armados con redes para mariposas y acompañados por un niño, persiguen a un hermoso pájaro de colores. El niño, que los observa, quiere decirles que tiene una idea para acercarse al pájaro y domesticarlo? Pero ¡calla! Los adultos ya tienen un plan..
Con sede en el norte de Francia, La Baraque Liberte? es una empresa que quiere contar el mundo de una manera singular. Para su última creación, Caroline Panzera, directora artística de la compañía, ha optado por una obra escrita para todos, desde los 3 años hasta los adultos. A pocas semanas de la primera representación oficial, los artistas de La Baraque Liberte? nos invitan a compartir los últimos ajustes de la creación de Chut on a plan, y a trabajar juntos en el espectáculo.
En Chut on a plan, La Baraque Liberte? cuenta el gran reto de imaginar un futuro diferente dando vida a los brillantes personajes de Chris Haughton.
presentación de 40 minutos seguida de un intercambio
a partir de 3 años
L’événement Chut on a un plan La Baraque Liberté Amiens a été mis à jour le 2024-10-01 par OT D’AMIENS