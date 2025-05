Chut !!! une histoire – Médiathèque Mansle-les-Fontaines, 28 mai 2025 07:00, Mansle-les-Fontaines.

Charente

Chut !!! une histoire Médiathèque 21 Rue Grange du Chapitre Mansle-les-Fontaines Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-28

fin : 2025-05-28

Date(s) :

2025-05-28

11h pour les 0-5 ans

16h pour les + de 5 ans



Les agents de la médiathèque se font un plaisir d’animer ces 2 séances.

Contes, lectures, jeux et surprises ??

.

Médiathèque 21 Rue Grange du Chapitre

Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 77 90 54 58

English :

11am: for 0-5 year olds

4pm: for over 5s



Media library staff will be delighted to host these 2 sessions.

Storytelling, readings, games and surprises?

German :

11h: für Kinder von 0-5 Jahren

16h: für Kinder ab 5 Jahren



Die Mitarbeiter der Mediathek freuen sich, diese beiden Veranstaltungen zu leiten.

Märchen, Lesungen, Spiele und Überraschungen?

Italiano :

ore 11: per i bambini da 0 a 5 anni

ore 16.00: per i bambini di età superiore ai 5 anni



Il personale della mediateca sarà lieto di ospitare queste due sessioni.

Racconti, letture, giochi e sorprese?

Espanol :

11 h: para niños de 0 a 5 años

16.00 h: para mayores de 5 años



El personal de la mediateca estará encantado de acoger estas 2 sesiones.

Cuentos, lecturas, juegos y sorpresas..

L’événement Chut !!! une histoire Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente