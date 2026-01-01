Chut !!! une histoire Médiathèque Mansle-les-Fontaines

Chut !!! une histoire Médiathèque Mansle-les-Fontaines mercredi 28 janvier 2026.

Chut !!! une histoire

Médiathèque 21 Rue Grange du Chapitre Mansle-les-Fontaines Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28 10:00:00
fin : 2026-01-28 11:00:00

Date(s) :
2026-01-28

  .

Médiathèque 21 Rue Grange du Chapitre Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 77 90 54 58 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Chut !!! une histoire Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente