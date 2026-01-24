Chut !!! une histoire Médiathèque Mansle-les-Fontaines
Chut !!! une histoire Médiathèque Mansle-les-Fontaines mercredi 25 février 2026.
Chut !!! une histoire
Médiathèque 21 Rue Grange du Chapitre Mansle-les-Fontaines Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 10:00:00
fin : 2026-02-25 11:00:00
Date(s) :
2026-02-25
.
Médiathèque 21 Rue Grange du Chapitre Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 77 90 54 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Chut !!! une histoire Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente