Chut ! Une pomme Les Allos Théâtre de Cluses Cluses

Chut ! Une pomme

Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses Haute-Savoie

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

– de 18 ans

étudiants

Bénéficiaire des minimas sociaux (RSA ASS)

Détenteurs de la carte d’invalidité (AAH)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 18:30:00

fin : 2025-11-25 19:20:00

Date(s) :

2025-11-25

Chut ! Une pomme est une invitation à plonger littéralement dans l’univers du peintre surréaliste René Magritte. Avec malice et poésie, nous suivons les pérégrinations du peintre René.

Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 adminallobroges@cluses.fr

English : Hush! An apple

Hush! Une pomme is an invitation to literally plunge into the world of surrealist painter René Magritte. With mischief and poetry, we follow the peregrinations of the painter René.

German :

Pssst! Ein Apfel ist eine Einladung, buchstäblich in die Welt des surrealistischen Malers René Magritte einzutauchen. Mit Schalk und Poesie folgen wir den Wanderungen des Malers René.

Italiano :

Silenzio! Une pomme è un invito a immergersi letteralmente nel mondo del pittore surrealista René Magritte. Con malizia e poesia, seguiamo le peregrinazioni del pittore René.

Espanol :

¡Calla! Une pomme es una invitación a sumergirse literalmente en el mundo del pintor surrealista René Magritte. Con picardía y poesía, seguimos las peregrinaciones del pintor René.

