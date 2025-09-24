Chute des mots ! Nort-sur-Erdre

La Garenne Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Début : 2025-09-24 16:30:00

fin : 2025-09-24 18:30:00

2025-09-24

Ateliers d’écriture poétique

Chute des mots ! au jardin partagé de la Garenne par l’association Al Terre’Nort. Atelier

d’écriture poétique au bord de l’automne, à partir de 12 ans. Inscription au 06 50 41 41 21.

Participation à prix libre.

Organisé dans le cadre de la Fête des Possibles en Erdre et Gesvres .

English :

Poetic writing workshops

German :

Workshops zum poetischen Schreiben

Italiano :

Laboratori di scrittura poetica

Espanol :

Talleres de escritura poética

