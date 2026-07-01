Chute, Médiathèque Jacques Lob, Essômes-sur-Marne

Informations pratiques

Chute Samedi 19 septembre, 17h00 Médiathèque Jacques Lob Aisne

Cie Circographie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:40:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:40:00+02:00

Chute naît de la rencontre entre une danseuse-jongleuse et un jongleur-danseur, unis par un défi : affronter la gravité.

À travers une chaîne de causes à effet ludique, le spectacle invite à suivre l’évolution de deux personnages imprévisibles dans leur quête d’équilibre.

Ils explorent nos réactions face à la chute imminente de nous-même ou de l’autre – entre persévérance, adaptation ou acceptation, interrogeant notre rapport au risque, à l’échec et à la réussite.

La chute devient une occasion de rebondir, le déséquilibre, un élan. Ensemble, ils en font un terrain de jeu et d’expérimentation.

Médiathèque Jacques Lob Essomes sur Marne Essômes-sur-Marne 02400 Aisne

jonglage / danse