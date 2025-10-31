ChyFou Bar d’Halloween Fouchy

21 rue Principale Fouchy Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-10-31 18:00:00

Venez profiter ChyFou Bar en version frémissante pour la nuit d’Halloween.

Au programme le bar habituel en mode zombie, avec soupe de potiron et petite restauration pour les gourmands. Le tout se passe au pied du manoir hanté de Fouchy.

Concours du plus affreux déguisement à 19h30 (les non-déguisés sont les bienvenus).

Seul, entre amis, en famille, avec ou sans vos enfants, venez faire un tour au manoir de Fouchy et son jardin hanté !

21 rue Principale Fouchy 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 12 04 mairie.fouchy@orange.fr

