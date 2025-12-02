Ci-gisait Cyrano

46 Grande Rue Le Mêle-sur-Sarthe Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 20:30:00

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

Si Molière est l’auteur dramatique français le plus monté au monde, Cyrano de Bergerac est la pièce la plus représentée depuis sa création. Chacun a développé avec elle un rapport particulier, mélange de réminiscences scolaires ou adolescentes, d’émois théâtraux ou cinématographiques, d’une certaine forme d’identification dont on ne peut guère se défendre…

Transmettre Cyrano, aujourd’hui ou demain, n’est jamais chose inutile. C’est permettre à une œuvre poétique de 1897 de passer de générations en générations, emmenant avec elle un jeu avec la langue et le vers, une certaine idée du grand siècle et plus largement de la grandeur, un goût pour le théâtre et sa mise en abîme… grâce à des vecteurs attachants et consensuels la beauté, la jubilation et la tendresse.

Angelo Jossec, le metteur en scène, le confesse il monte Cyrano de Bergerac parce que cela lui fait plaisir. Et le plaisir étant communicatif, il s’y engage pas un spectateur ne piquera du nez… pas un élève n’aura le nez en l’air !

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et la Communauté de Communes de la Vallée de la Haute Sarthe. .

46 Grande Rue Le Mêle-sur-Sarthe 61170 Orne Normandie +33 2 33 27 63 08

English : Ci-gisait Cyrano

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ci-gisait Cyrano Le Mêle-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-10-13 par REZZO