CIA, improvisateurs aldente Pacy-sur-Armançon

CIA, improvisateurs aldente Pacy-sur-Armançon samedi 27 septembre 2025.

CIA, improvisateurs aldente

Salle des Fêtes Pacy-sur-Armançon Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Spectacle d’improvisation théâtrale, réservation conseillée. .

Salle des Fêtes Pacy-sur-Armançon 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 47 92 95 improvisation.cia@gmail.com

English : CIA, improvisateurs aldente

German : CIA, improvisateurs aldente

Italiano :

Espanol :

L’événement CIA, improvisateurs aldente Pacy-sur-Armançon a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois