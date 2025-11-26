CIAO CASANOVA de SOLREY – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

CIAO CASANOVA de SOLREY Début : 2025-11-26 à 20:00. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : CIAO CASANOVA DE SOLREYCiao Casanova de SolreyUn dernier adieu pour la figure mythique du célèbre séducteur Casanova. Autour d’un scénario musical, associant Venise et la figure du séducteur dans l’histoire du Cinema, Solrey nous révèle au fil des eaux troubles vénitiennes un répertoire d’une richesse exceptionnelle et ranime à l’écran sur le ton des comédies à l’Italienne ces figures et postures d’un temps révolu. Pulcinella » de Stravinsky ouvrira le bal des fastes vénitiens suivi des œuvres de Nino Rota, Alexandre Desplat, Mozart, John Williams, mêlant modernité et classicisme. Un spectacle inspirant qui donne à entendre la force émotionnelle du couple musique/image.ProgrammeArrangementsSolrey, A. Desplat, J.P. BeintusIgor Stravinsky, extrait de la suite pour orchestre de PulcinellaNino Rota, extrait d’Il Casanova de Fre- derico FelliniWolfgang Amadeus Mozart, extraits de Don GiovanniAntonio Vivaldi, larghetto du concerto en re´ min RV 481 pour violoncelleAlexandre Desplat, Ciao Casanova, Little WomenRyuichi Sakamoto, Talons AiguillesAntonio Vivaldi, extrait de JudithTriomphanteJohn Williams, Catch me if you canJohn Barry, Amicalement votre, You Only Live TwiceWolfgang Amadeus Mozart, La Nozze de Figaro, Voi, Che Sapete DistributionDirection artistique et musicaleSolreyTraffic QuintetBertrand Cervera Elsa Benabdallah Estelle Villotte Raphae¨l Perraud Philippe NoharetHarpisteChristophe Saunière.Mezzo-sopranoBrenda Poupard

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92