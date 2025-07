Ciao Moka Marseille 3e Arrondissement

Le festival des arts italiens Ciao MOKA revient pour sa cinquième édition. L’Italie réinvente la nuit au son d’un futur en mouvement !

Un festival qui éveille les sens Ciao Moka célèbre la culture italienne à Marseille.

5ième édition



Programme :



Vendredi 18 juillet 2025 Parc Longchamp

Accès par 2 Boulevard Philippon, 13004 Marseille

18h00 [ATELIER DE MUSIQUE] Tambour sur cadre sur inscription

18h00 [ATELIER DE DANSE] Atelier de pizzica sur inscription

19h30 [CONCERT] LAVINIA MANCUSI folk, musique populaire

21h00 [DANSE] RONDA DE PIZZICA danse populaire

21h30 [CINÉ PLEIN AIR] LES MERVEILLES de Alice Rohrwacher

[GASTRONOMIE] Gastronomie Italienne

–

ENTRÉE LIBRE, un don serait souhaité.







Samedi 19 juillet 2025 Toit Terrasse, Friche la Belle de Mai

Accès Toit terrasse Friche la Belle de Mai 41, rue Jobin 13003 Marseille

19h30 [DJ SET] DJ COSTEGNO italo-tropicale

20h45 [CONCERT] MARIA CHIARA ARGIRÒ jazz, electronics

22h00 [CONCERT] FUERA avant-pop, glitch tribal

–

ENTRÉE 6 € (Gratuit pour les moins de 18 ans et bénéficiaires du RSA)







Dimanche 20 juillet 2025 Place des Quais, Friche la Belle de Mai

Accès La Place des Quais Friche la Belle de Mai 41, rue Jobin 13003 Marseille

9h30 [VISITE GUIDÉE] Italie-Marseille aller simple Départ Bibliothèque de l’Alcazar sur inscription

18h00 [ATELIER DE CUISINE] Atelier Tagliatelle sur inscription

18h00 [ATELIER DE CUISINE] Atelier Antipasti sur inscription

18h00 [ACTIVITÉ ENFANTS] Jeux en langue italienne sur inscription

18h00 [LITTÉRATURE] Échange de livres en italien

19h30 [CONCERT] SAVANA FUNK funk,rock, blues

[GASTRONOMIE] Gastronomie Italienne

–

ENTRÉE LIBRE, un don serait souhaité. .

Deux lieux Parc Longchamp & La Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Ciao MOKA festival of Italian arts returns for its fifth edition. Italy reinvents the night to the sound of a future in motion!

German :

Das italienische Kunstfestival Ciao MOKA kehrt zu seiner fünften Ausgabe zurück. Italien erfindet die Nacht mit dem Klang einer Zukunft in Bewegung neu!

Italiano :

Il festival delle arti italiane Ciao MOKA torna per la sua quinta edizione. L’Italia reinventa la notte al suono di un futuro in movimento!

Espanol :

El festival de arte italiano Ciao MOKA vuelve en su quinta edición. ¡Italia reinventa la noche al son de un futuro en movimiento!

