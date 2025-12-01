Ciap’Art chasseur de façades Ciap Lapurdum Bayonne
Ciap’Art chasseur de façades Ciap Lapurdum Bayonne mercredi 10 décembre 2025.
Ciap’Art chasseur de façades
Ciap Lapurdum 7 Rue des Gouverneurs Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Levez le nez et immortalisez à l’aide d’un appareil instantané ces grandes dames qui passent parfois inaperçues les façades !
Un temps pour observer, conserver, et enfin dessiner la ville dans ses pettis détails. .
Ciap Lapurdum 7 Rue des Gouverneurs Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 60 51 https://www.reservation-vah.bayonne.fr
English : Ciap’Art chasseur de façades
German : Ciap’Art chasseur de façades
Italiano :
Espanol : Ciap’Art chasseur de façades
L’événement Ciap’Art chasseur de façades Bayonne a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Bayonne