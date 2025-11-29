Cicindèle fête Noël Boutique éphémère Maison des Landes & Tourbières Kergrist-Moëlou
Maison des Landes & Tourbières 10 Rue de l’Église Kergrist-Moëlou Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-12-31
2025-11-29
La beauté d’un territoire est le reflet des gens qui y vivent et qui y travaillent. Vous serez surpris de voir la qualité et la diversité des créations présentées à la boutique de Noël de la Maison des Landes & Tourbières. Maroquinerie, couture zéro déchets, bijoux, savons, céramiques, créations feutrées, livres nature et patrimoine n’attendent plus que vous.
