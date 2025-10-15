Ciclic Animation Le Secret des mésanges à Vendôme Vendôme

Rue Darreau Vendôme Loir-et-Cher

Mercredi 2025-10-15 14:30:00

Retrouvez Ciclic Animation au cinéma de Vendôme !

Ciclic Animation Le Secret des mésanges à Vendôme. Découvrez ce très beau film entièrement réalisé en papier découpé, qui célèbre autant la famille que la nature, réunissant petite et grande histoires dans une même aventure. Antoine Lanciaux vous dévoilera des secrets de fabrication de son film en fin de séance ! A partir de 6 ans. .

Rue Darreau Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire resa-ciclicanimation@ciclic.fr

