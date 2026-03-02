CIDERPUNK Ateliers du Vent Rennes 35 Ille-et-Vilaine Rennes Samedi 28 mars, 11h00 Entrée 7euros avec le verre de dégustation

Salon de la nouvelle scène cidricole

Le salon CIDERPUNK revient pour sa 4ème édition !

L’événement incontournable du cidre vivant et de la nouvelle scène cidricole est donc de retour aux Ateliers du Vent pour faire pétiller le cidre et bousculer les codes de cette merveilleuse boisson.

Une co-organisation entre Acide cidres, le restaurant Passages et Bouscule Tes Sens, pour amorcer un week end entier dédié aux cidres entre Rennes et Redon.

Depuis 2023, CiderPunk est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateur·ices de cidre naturel à Rennes. Le salon met en avant de jeunes producteur·ices et les visiteur·euses peuvent y déguster des cuvées uniques, rencontrer les producteur·ices, découvrir leurs méthodes de fabrication et échanger autour d’un savoir-faire authentique.

Le salon propose également des ateliers, des animations et des moments conviviaux qui permettent de s’initier au cidre autrement et de partager la passion de ces punks du cidre, mais aussi le traditionnel concours des cidres amateurs !

Le soir, la tablée des producteur·ices préparée par Passages conclura cette journée sur une note festive et gourmande.

