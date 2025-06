CIDH scène ouverte – Sélestat 20 juin 2025 20:00

Bas-Rhin

CIDH scène ouverte 16c place du Marché aux Choux Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-06-20 20:00:00

fin : 2025-06-20

2025-06-20

Venez dire vos poèmes, chanter, slamer, rapper, jouer de la musique, lire des extraits d’ouvrages aimés ou…écouter !

16c place du Marché aux Choux

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 94 72 cidh@orange.fr

English :

Come and say your poems, sing, slam, rap, play music, read extracts from beloved works or…listen!

German :

Kommen Sie und sagen Sie Ihre Gedichte, singen Sie, slammen Sie, rappen Sie, machen Sie Musik, lesen Sie Auszüge aus geliebten Büchern oder…hören Sie zu!

Italiano :

Venite a dire le vostre poesie, a cantare, a fare slam, a rappare, a suonare, a leggere brani dai vostri libri preferiti o… ad ascoltare!

Espanol :

Ven a decir tus poemas, cantar, hacer slam, rap, tocar música, leer extractos de tus libros favoritos o… ¡escuchar!

L’événement CIDH scène ouverte Sélestat a été mis à jour le 2025-06-14 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme