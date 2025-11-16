Cie 3e étage Une belle histoire Salle de Spectacle Les Cigales Luxey

Salle de Spectacle Les Cigales 273 rue des écoles Luxey Landes

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Avec la participation de solistes et danseurs du Ballet de l’Opéra national de Paris

Après Pièces de voyage en 2018 et 2019, 3e étage revient aux Cigales avec Une belle histoire, un nouveau spectacle conçu pour l’occasion.

Habituée des plus grandes scènes françaises, la troupe — animée par la qualité de la relation nouée tant avec les équipes des Cigales que son public — présente cette fois un programme spécialement imaginé pour les qualités particulières du lieu, et notamment son exceptionnelle intimité une création de danse-théâtre tour à tour virtuose, drôle, absurde et déchirante, dans laquelle les éléments de fiction se mélangent avec des faits réels de la vie des interprètes. .

Salle de Spectacle Les Cigales 273 rue des écoles Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 05 14 info@musicalarue.com

