Cie A La traverse des songes La répétition Maison du Terroir Genouilly

Cie A La traverse des songes La répétition

Maison du Terroir 3 Rue des Lapins Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Ils pensaient qu’en se retirant dans un lieu écarté, ils seraient loin des tracas de la société. Ils se croyaient libres, ils n’étaient que prisonniers volontaires. Et la petite chorale qui vient répéter dans leur local n’est pas plus heureuse qu’ils ne le sont. Car à l’extérieur, la place étant laissée vide, des vilains ont pris la direction du pays.

Venez écouter souffler le vent de la liberté en assistant à La répétition .

Une pièce de Pierre Thillet

Les comédiens

Cathy, Monica, Monique, Nadège, Suzanne, Valérie, Alain, Jean-Luc, Luc

Les choristes

Anne, Blandine, Catherine, Claudie, Françoise, Mireille, Virginie, Gauthier, Gérard.

Les musiques sont de

Marc Charrière, Philippe Macassian, Jean-Christophe Rosaz, Patrick Carmier. .

Maison du Terroir 3 Rue des Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonduterroir71@gmail.com

