Cie A La traverse des songes La répétition Maison du Terroir Genouilly
Cie A La traverse des songes La répétition Maison du Terroir Genouilly samedi 8 novembre 2025.
Cie A La traverse des songes La répétition
Maison du Terroir 3 Rue des Lapins Genouilly Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 20:30:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Ils pensaient qu’en se retirant dans un lieu écarté, ils seraient loin des tracas de la société. Ils se croyaient libres, ils n’étaient que prisonniers volontaires. Et la petite chorale qui vient répéter dans leur local n’est pas plus heureuse qu’ils ne le sont. Car à l’extérieur, la place étant laissée vide, des vilains ont pris la direction du pays.
Venez écouter souffler le vent de la liberté en assistant à La répétition .
Une pièce de Pierre Thillet
Les comédiens
Cathy, Monica, Monique, Nadège, Suzanne, Valérie, Alain, Jean-Luc, Luc
Les choristes
Anne, Blandine, Catherine, Claudie, Françoise, Mireille, Virginie, Gauthier, Gérard.
Les musiques sont de
Marc Charrière, Philippe Macassian, Jean-Christophe Rosaz, Patrick Carmier. .
Maison du Terroir 3 Rue des Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonduterroir71@gmail.com
English : Cie A La traverse des songes La répétition
German : Cie A La traverse des songes La répétition
Italiano :
Espanol :
L’événement Cie A La traverse des songes La répétition Genouilly a été mis à jour le 2025-10-31 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II