CIE AIAA : MADAME MONSIEUR BONSOIR – CIE AIAA MADAME MONSIEUR BONSOIR – LA BAIE DES SINGES Cournon D’auvergne

CIE AIAA : MADAME MONSIEUR BONSOIR – CIE AIAA MADAME MONSIEUR BONSOIR Début : 2025-10-03 à 20:33. Tarif : – euros.

Comédie sur la fabrication de l’information, l’opinion publique et la violence banalisée.Vous pensiez que les JT étaient déjà assez absurdes comme ça ? Attendez de voir ce spectacle.Entre farce tragique et satire journalistique, la fine équipe de l’AIAA dézingue avec humour et sans prompteur le grand cirque médiatique. On y croise des reporters de guerre trop enthousiastes, des rédactions en crise existentielle et des fraises plus bankables qu’un président chilien.Un théâtre frontal, foutraque et engagé, pour rire de nos contradictions, de nos colères et de nos chaînes d’infos.À partir de 12 ans (sauf si vous travaillez à BFM, là c’est interdit).1h15 d’utilité publique, sans publicité

LA BAIE DES SINGES 6 AV. DE LA REPUBLIQUE 63800 Cournon D’auvergne 63