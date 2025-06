Cie Alta Gama “Mentir lo minimo” [cirque minimaliste] Parc et château de Chamarande Chamarande

Cie Alta Gama “Mentir lo minimo” [cirque minimaliste] Parc et château de Chamarande Chamarande dimanche 27 juillet 2025 .

Cie Alta Gama “Mentir lo minimo” [cirque minimaliste] Dimanche 27 juillet, 15h30 Parc et château de Chamarande Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-27T15:30:00 – 2025-07-27T16:30:00

Fin : 2025-07-27T15:30:00 – 2025-07-27T16:30:00

Dans le cadre de la saison 2025 du programme de spectacle vivant du Domaine de Chamarande, À l’air libre

À la frontière entre cirque contemporain, théâtre et musique, Mentir lo Mínimo s’inspire du courant minimaliste et propose au public une création intime et épurée. Un spectacle qui, sous son apparente simplicité, nous rapproche de la complexité de l’acceptation de soi. Mentir lo Mínimo est un spectacle qui cherche à se débarrasser de tout ce qui n’est pas nécessaire et parle du voyage de ces trois corps sur la scène : la femme, l’homme et le vélo, et comment ils se débarrassent de leurs propres couches pour arriver à l’essentiel, au minimum.

Et quel est le minimum ? Le minimum est le propre corps dans lequel on vit et la relation que chacun entretient avec son corps. Est-ce confortable pour vous ? Le changeriez-vous ?

Tous publics à partir de 8 ans.

Cet événement est porté par le Domaine départemental de Chamarande / Conseil départemental de l’Essonne

Parc et château de Chamarande 38 rue du Commandant-Arnoux, 91730 Chamarande Chamarande 91730 Essonne Île-de-France 0160825201 http://www.chamarande.essonne.fr https://www.facebook.com/Chamarande91;https://www.instagram.com/domainedechamarande/ Propriété du Conseil général de l’Essonne depuis 1978, le Domaine de Chamarande est classé au titre des monuments historiques. Dans les années 1990, plusieurs chantiers de réhabilitation sont menés. Le parc de 98 hectares est réaménagé par l’architecte paysagiste Jacques Sgard et, en 1999, les Archives départementales prennent place dans la cour et les ailes des communs du château. Le Département décide alors de consacrer l’ensemble du site à la culture et à la création. Lieu unique en Île-de-France, il réunit à la fois un centre artistique et culturel et un ensemble bâti dans un espace paysager labellisé « Jardin remarquable ». Site patrimonial atypique, le Domaine de Chamarande est un équipement culturel phare du territoire essonnien, avec une programmation annuelle, et notamment une offre estivale pluridisciplinaire, les « Scènes croisées » et « Chamarande Paradiso ». La gratuité d’accès au site – parc, activités, expositions, ateliers et spectacles – permet la rencontre avec un large public et favorise l’accès à la culture pour tous. RER C / N20

À l’air libre !

Cie Alta Gama “Mentir lo minimo” @ Arnau Pascual