Molière qu‘on soit érudit ou illettré ce nom évoque quelque chose, en France principalement, mais parfois même à l‘étranger, un représentant, un symbole de la culture française . Même dans les endroits où on l ‘a peu lu (voire pas du tout), on l ‘associe au théâtre, on distingue une perruque vaguement bouclée, on perçoit la dorure mais aussi hélas la poussière. Dans les milieux plus lettrés on connaît sa légende, mais connaît-on vraiment sa vie réelle ? Le 17e siècle et plus tard l’après Révolution en ont fait un mythe authentique. Balayons quelques clichés, dépoussiérons la statue et tentons simplement de vous raconter son histoire et pourquoi il restera à travers le temps un artiste hors norme. .

Chapaize 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

