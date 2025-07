Cie Arts Qi Med La Chomette

Cie Arts Qi Med

La Chomette Haute-Loire

Mardi 2025-07-15

2025-07-15

Au camping de l’Olympe c’est une nuit bouleversante et cocasse pour Solaine. C’est l’heure des grandes révélations. THe Big Myth of Aphrodite met en avant la rhétorique du corps, de l’estime de soi et de la connaissance personnelle.

la chomette La Chomette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 88 33 commune-de-la-chomette@orange.fr

English :

At the Olympus campsite, it’s a shocking and funny night for Solaine. It’s time for the big revelations. THe Big Myth of Aphrodite highlights the rhetoric of the body, self-esteem and self-knowledge.

German :

Auf dem Campingplatz des Olymp ist es eine erschütternde und komische Nacht für Solaine. Es ist die Zeit der großen Enthüllungen. THe Big Myth of Aphrodite stellt die Rhetorik des Körpers, des Selbstwertgefühls und der Selbsterkenntnis in den Vordergrund.

Italiano :

Al campeggio Olympus, è una notte scioccante e divertente per Solaine. È il momento delle grandi rivelazioni. Il Grande Mito di Afrodite si concentra sulla retorica del corpo, sull’autostima e sulla conoscenza di sé.

Espanol :

En el camping Olympus, es una noche impactante y divertida para Solaine. Es la hora de las grandes revelaciones. El Gran Mito de Afrodita se centra en la retórica del cuerpo, la autoestima y el autoconocimiento.

