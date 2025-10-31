Cie Atoll K Tuiles 8ème édition du festival Histoires d’en rire Aulnois

Place de l’Abbé Kohler Aulnois Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Début : Samedi Vendredi 2025-10-31 20:30:00

fin : 2025-11-01 23:00:00

2025-10-31 2025-11-01

Fred Teppe interprète ce solo de jonglerie burlesque, dans l’esprit de Jacques Tati. Il nous invite dans son univers décalé et poétique dans lequel les objets du quotidien détournés de leur fonction vont lui jouer des tours un tabouret magique va disparaître, un étendoir à linge se rebeller pour devenir un oiseau désarticulé, des boîtes de chips aux contenus improbables vont se transformer en orchestre. Gourmand invétéré, et véritable Chips’chopathe il dévore, tout au long du spectacle ses chips-tuiles par boites entières. Ce personnage tendre et naïf, tente, tant bien que mal, de faire bonne figure dans cet univers digne des meilleurs films de Pierre Etaix.

A partir de 5 ans. Adapté au public mal entendant et non francophone.

Réservation par SMS au 06 83 85 85 35Tout public

Place de l’Abbé Kohler Aulnois 88300 Vosges Grand Est +33 6 83 85 85 35

English :

Fred Teppe performs this burlesque juggling solo in the spirit of Jacques Tati. He invites us into his quirky, poetic world, where everyday objects are turned on their head and play tricks on him: a magic stool disappears, a clotheshorse rebels to become a disjointed bird, and boxes of potato chips with unlikely contents become an orchestra. An inveterate gourmand, and a veritable Chips?chopathe, he devours his potato chip tiles in whole boxes throughout the show. This tender, naïve character tries to put on a brave face in a world worthy of the best Pierre Etaix films.

For ages 5 and up. Suitable for hearing-impaired and non-French-speaking audiences.

Reservations by SMS to 06 83 85 85 35

German :

Fred Teppe spielt dieses burleske Jongliersolo im Geiste von Jacques Tati. Er lädt uns in sein schräges und poetisches Universum ein, in dem ihm Alltagsgegenstände, die ihrer Funktion entfremdet werden, Streiche spielen: ein magischer Hocker verschwindet, ein Wäscheständer rebelliert und wird zu einem verrenkten Vogel, Chips-Dosen mit unwahrscheinlichen Inhalten verwandeln sich in ein Orchester. Als eingefleischter Gourmet und wahrer Chips?chopath verschlingt er im Laufe des Stücks seine Kartoffelchips in ganzen Dosen. Diese zarte und naive Figur versucht, so gut es geht, in diesem Universum, das den besten Filmen von Pierre Etaix würdig ist, eine « gute Figur » zu machen.

Ab 5 Jahren. Geeignet für Hörgeschädigte und nicht französischsprachige Zuschauer.

Reservierung per SMS an 06 83 85 85 35

Italiano :

Fred Teppe si esibisce in questo assolo di giocoleria burlesca nello spirito di Jacques Tati. Ci invita a entrare nel suo mondo eccentrico e poetico, dove gli oggetti di tutti i giorni vengono stravolti per giocare brutti scherzi: uno sgabello magico scompare, uno stendino si ribella per diventare un uccello disarticolato, e scatole di patatine dal contenuto improbabile diventano un’orchestra. Buongustaio incallito e vero patito delle patatine, divora le sue mattonelle di patatine in scatole intere per tutta la durata dello spettacolo. Questo tenero e ingenuo personaggio cerca di farsi coraggio in un mondo degno dei migliori film di Pierre Etaix.

A partire dai 5 anni. Adatto a un pubblico audioleso e non francofono.

Prenotazione via SMS al numero 06 83 85 85 35

Espanol :

Fred Teppe interpreta este solo de malabarismo burlesco con el espíritu de Jacques Tati. Nos invita a entrar en su mundo estrafalario y poético, donde los objetos cotidianos se vuelven del revés para gastarle bromas: un taburete mágico desaparece, un tendedero se rebela para convertirse en un pájaro desarticulado y latas de patatas fritas con un contenido inverosímil se convierten en una orquesta. Gourmand empedernido y auténtico Chips?chopathe, devora sus fichas de patatas fritas en cajas enteras durante todo el espectáculo. Este personaje tierno e ingenuo intenta por todos los medios poner buena cara en un mundo digno de las mejores películas de Pierre Etaix.

A partir de 5 años. Adecuado para público con discapacidad auditiva y no francófono.

Reserva por SMS al 06 83 85 85 35

