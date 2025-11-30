Cie De-ci De-là SOUS LES HERBES Joué-lès-Tours

Cie De-ci De-là SOUS LES HERBES Joué-lès-Tours dimanche 30 novembre 2025.

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : Dimanche 2025-11-30 09:30:00

fin : 2025-12-03

Un paysage visuel et sonore tout en poésie

Si tu passes trop vite, Tulézé Crabouilles,

Mais si tu regardécoutes, le petit royaume est là sous les herbes

les Quifrottent, les Quipiquent, les Quiglissent,

les Quitrottent, les Quigrimpent, les Quifredonnent,

les Quifourmillent, les Quibruissent, les Quicroquent,

les Quibizzzz, les Quizantenne-zantenne, les Quonvoipas,

les Petits, les Toupetits, les même Microscopiques,

les Cachétrouvés, les Presque rien, les Radusols,

les Ventraterres, les Petites Têtes, les Grands Yeux,

les Quonimagine… 6 .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

A poetic visual and aural landscape

If you go by too fast, Tulézé Crabouilles,

But if you look and listen, the little kingdom is there under the grass

German :

Eine visuelle und akustische Landschaft voller Poesie

Wenn du zu schnell vorbeigehst, Tulézé Crabouilles,

Doch wenn du genau hinschaust, liegt das kleine Königreich dort unter dem Gras

Italiano :

Un poetico paesaggio visivo e sonoro

Se si passa troppo velocemente, Tulézé Crabouilles,

Ma se guardi e ascolti, il piccolo regno è lì, sotto l’erba

Espanol :

Un poético paisaje visual y sonoro

Si pasas demasiado rápido, Tulézé Crabouilles,

Pero si miras y escuchas, el pequeño reino está ahí bajo la hierba

