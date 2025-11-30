Cie De-ci De-là SOUS LES HERBES Joué-lès-Tours
Cie De-ci De-là SOUS LES HERBES Joué-lès-Tours dimanche 30 novembre 2025.
Cie De-ci De-là SOUS LES HERBES
Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif enfant
Début : Dimanche 2025-11-30 09:30:00
fin : 2025-12-03
2025-11-30 2025-12-03
Un paysage visuel et sonore tout en poésie
Si tu passes trop vite, Tulézé Crabouilles,
Mais si tu regardécoutes, le petit royaume est là sous les herbes
les Quifrottent, les Quipiquent, les Quiglissent,
les Quitrottent, les Quigrimpent, les Quifredonnent,
les Quifourmillent, les Quibruissent, les Quicroquent,
les Quibizzzz, les Quizantenne-zantenne, les Quonvoipas,
les Petits, les Toupetits, les même Microscopiques,
les Cachétrouvés, les Presque rien, les Radusols,
les Ventraterres, les Petites Têtes, les Grands Yeux,
les Quonimagine… 6 .
Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
A poetic visual and aural landscape
If you go by too fast, Tulézé Crabouilles,
But if you look and listen, the little kingdom is there under the grass
German :
Eine visuelle und akustische Landschaft voller Poesie
Wenn du zu schnell vorbeigehst, Tulézé Crabouilles,
Doch wenn du genau hinschaust, liegt das kleine Königreich dort unter dem Gras
Italiano :
Un poetico paesaggio visivo e sonoro
Se si passa troppo velocemente, Tulézé Crabouilles,
Ma se guardi e ascolti, il piccolo regno è lì, sotto l’erba
Espanol :
Un poético paisaje visual y sonoro
Si pasas demasiado rápido, Tulézé Crabouilles,
Pero si miras y escuchas, el pequeño reino está ahí bajo la hierba
