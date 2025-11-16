Cie des Voix Nomades | La graine Le Petit Duc Aix-en-Provence

Cie des Voix Nomades | La graine

Dimanche 16 novembre 2025 à partir de 16h30. Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Une graine géante, des instruments vivants, des corps qui racontent.Enfants

Dans un monde où la terre est presque stérile et la fin de l’humanité semble inévitable, une seule graine subsiste. Mais que faire de cette graine ? La manger pour survivre, ou la planter pour offrir une chance à l’avenir de l’humanité ?

Porté par des instruments ancestraux et des voix profondes, ce voyage théâtral et musical interroge le sens du sacrifice, du choix et de la responsabilité collective où chaque son, chaque geste, et chaque lumière servent à exprimer la puissance de la décision, aussi cruciale qu’intemporelle.



Conte musical et poétique tout public, à partir de 5 ans. Durée 40 minutes



Un spectacle accueilli en résidence avec le soutien du CNM. .

Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A giant seed, living instruments, telling bodies.

German :

Ein riesiger Samen, lebendige Instrumente, Körper, die erzählen.

Italiano :

Un seme gigante, strumenti viventi, corpi che raccontano storie.

Espanol :

Una semilla gigante, instrumentos vivos, cuerpos que cuentan historias.

