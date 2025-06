Seine-Saint-Denis

CIE DISCOBOLE – Le Grand Marcel Dimanche 29 juin, 16h00 Lez’Arts dans les Murs Seine-Saint-Denis

Entrée libre

Début : 2025-06-29T16:00:00 – 2025-06-29T17:30:00

Depuis 7 saisons, Le Grand Marcel , l’orchestre amateur initié et dirigé par Théo Girard, se réunit à Montreuil, au théâtre Berthelot, deux fois par mois voir plus si affinités.

Dans un premier temps interprètes des oeuvres pour orchestre de Théo Girard – Pensées Rotatives -, Le Grand Marcel se colle désormais à un répertoire plus vaste, choisi par les musiciens de l’orchestre eux-mêmes.

Le Grand Marcel réchauffe, autant que l’été qui se pointe et sort un album sur mesure « Haute Couture » (Discobole Records) ce 21 juin 2025 : Jour J de l’été et de la Fête de la Musique.

La compagnie DISCOBOLE est une équipe soutenue en conventionnement en 2025-2026 par la DRAC IDF

Lez’Arts dans les Murs Montreuil 93100 Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dans le cadre du festival Déton(n)ants Amateurs