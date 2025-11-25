Cie Efi Farmaki & Cie CUBe et Rode Boom – Plateau partagé danse et magie CENTRE DES ARTS Enghien-les-Bains

Comment créer la magie au plateau grâce aux technologies arts numériques ? C’est ce qu’explorent les créations de cette soirée partagée. Grâce aux techniques de magie nouvelle, Efi Farmaki et Yael Heynderickx créent l’illusion avec un duo chorégraphique introspectif explorant les multiples aspects de soi. Après Garden of Chance, Christian Ubl et Kurt Demey poursuivent quant à eux leur exploration du mentalisme, inspirés par la théorie du chaos. Dans une expérience participative, ils brouillent les frontières entre cause et conséquence, transformant les spectateurs en acteurs de la magie.

Mentalisme / Magie Nouvelle / Arts numériques

Création 2026 avant-première

Durée : 1h45 avec entracte

Programme :

– Ca commence par un tour / Cie Efi Farmaki

– Entracte

– What Did you Expect ? CUBe Association & Rode Boom

Un spectacle autour de la magie, du mentalisme et des arts numérique, le 5 mai 2026 à 20h au Centre des arts.

Le mardi 05 mai 2026

de 20h00 à 21h45

payant

Plein tarif : 22€

Tarif réduit : 16€

Tarif -12ans : 12€

Tout public.

CENTRE DES ARTS 12-16 Rue de la Libération 95880 Enghien-les-Bains

https://www.cda95.fr/fr/agenda/cie-efi-farmaki-cie-cube-et-rode-boom-plateau-partage-danse-et-magie centredesarts95@gmail.com