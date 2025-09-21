Cie Hervé Koubi, Danser l’Architecture Hôtel de ville de Calais Calais

Cie Hervé Koubi, Danser l’Architecture Dimanche 21 septembre, 10h00 Hôtel de ville de Calais Pas-de-Calais

Grand Salon de l’hôtel de ville, à partir de 6 ans, accès libre

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:15:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:15:00

Un atelier dansé ouvert à toutes et tous, pour explorer le mouvement en dialogue avec l’architecture. Une rencontre entre corps et espace patrimonial, accessible sans prérequis, pour vivre le lieu autrement, à travers le geste, le souffle et la créativité partagée.

Hôtel de ville de Calais Place du Soldat Inconnu – 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 46 20 53 http://www.calais.fr En 1885, la fusion de Calais avec Saint-Pierre-de-Calais entraîne la construction d’un nouvel Hôtel de Ville. Le projet confié à l’architecte Louis Debrouwer privilégie une structure en béton. Les travaux s’étendent de 1911 à 1923. L’édifice en briques rouges, d’inspiration néo-renaissance flamande, est dominé par un beffroi de 72 mètres. Les décors des pièces d’apparat, à l’étage, sont d’inspiration Art Déco. Les décors peints sont l’expression d’artistes régionaux dans un style historiciste. L’escalier d’honneur est éclairé par une verrière représentant la prise de Calais par le duc de Guise.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Cie Hervé Koubi