Cie Kontilli (arts du cirque) Marché de créateurs et producteurs locaux La Loco Quimperlé dimanche 28 décembre 2025.
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Début : 2025-12-28 18:00:00
fin : 2025-12-28 22:00:00
2025-12-28
Du lancer de couteaux au jonglage, en passant par des performances de multi-cordes et d’équilibre, venez admirer une variété de techniques spectaculaires des arts du cirque qui vous en mettront plein les yeux !!!
Laissez-vous transporter par l’énergie et la magie de ce spectacle de cirque de la Cie Kontilli.
Et il y aura de l’initiation au jonglage et à l’équilibre tant pour les parents que pour les enfants ! .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
