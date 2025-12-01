Cie Kontilli (arts du cirque) Marché de créateurs et producteurs locaux La Loco Quimperlé

Cie Kontilli (arts du cirque) Marché de créateurs et producteurs locaux

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Début : 2025-12-28 18:00:00

fin : 2025-12-28 22:00:00

Date(s) :

2025-12-28

Du lancer de couteaux au jonglage, en passant par des performances de multi-cordes et d’équilibre, venez admirer une variété de techniques spectaculaires des arts du cirque qui vous en mettront plein les yeux !!!

Laissez-vous transporter par l’énergie et la magie de ce spectacle de cirque de la Cie Kontilli.

Et il y aura de l’initiation au jonglage et à l’équilibre tant pour les parents que pour les enfants ! .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

