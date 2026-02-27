Cie L’Arbre Potager, Les Intrépides. La Passerelle Nouaillé-Maupertuis

Cie L’Arbre Potager, Les Intrépides.

La Passerelle 1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis Vienne

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Dans le petit théâtre des intrépides héros mythologiques, on assiste à un spectacle drôle et enlevé pour trois comédiennes et deux rétroprojecteurs. Thésée, Europe, Andromède, Persée, Méduse sont revisités dans un récit haletant plein de surprises visuelles, de bruitages épatants, d’incroyables trouvailles. Papier découpé, théâtre d’ombres et d’objets, c’est un petit artisanat virtuose qui s’agite sous nos yeux et se chante à nos oreilles. La mythologie pour les nuls ? Non, la mythologie dépoussiérée et plus actuelle que jamais. Parole de Zeus.

Mythologie rétroprojetée. Durée 1h. Conseillé dès 8 ans. Programmation association QOC dans le cadre du 28éme festival Quand On conte en accord avec la compagnie L’Arbre Potager. .

La Passerelle 1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cie L’Arbre Potager, Les Intrépides.

L’événement Cie L’Arbre Potager, Les Intrépides. Nouaillé-Maupertuis a été mis à jour le 2026-02-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne