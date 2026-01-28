CIE LES AMES FAUVES SANG NEUF Castelnaudary

CIE LES AMES FAUVES SANG NEUF

Rue Général Dejean Castelnaudary Aude

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 22:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Un plateau libre et nu accueille trois femmes.

Trois femmes qui me sont proches, avec qui je partage des chemins de vie, de travail, d’amitié. Trois femmes dont je connais quelques arrangements secrets entre vie familiale, intime et sociale. Trois caractères bien trempés pouvant impressionner et dont la détermination révèle aussi les cris silencieux.

Trois danseuses qui conjuguent chacune avec leur singularité, atouts et faiblesses et s’engagent puissamment dans le mouvement.

Trois interprètes mises à l’épreuve d’un engagement viril des corps, par lequel j’ai voulu chercher les moyens de questionner les changements à venir sur nos places de femmes et d’hommes.

Monde en mutation, altérabilité de nos repères, impermanence évidente de nos vies… les bouleversements auxquels nous assistons sondent nos capacités d’adaptation , de transformation, testent les seuils de tolérance ou les points de rupture.

Ce sont les femmes qui proposent à nos veines sociales le SANG NEUF nécessaire.

Tout public.

English :

A free, bare stage welcomes three women.

Three women who are close to me, with whom I share paths of life, work and friendship. Three women of whom I know a few secret arrangements between family life, intimacy and social life. Three strong characters who can impress, but whose determination also reveals their silent cries.

Three dancers, each with her own unique combination of strengths and weaknesses, who are powerfully committed to movement.

Three performers put to the test of a virile engagement of the bodies, through which I wanted to find the means to question the coming changes in our places as women and men.

A changing world, the alterability of our reference points, the obvious impermanence of our lives… the upheavals we are witnessing are probing our capacity to adapt and transform, testing our tolerance thresholds and breaking points.

It is women who provide our social veins with the necessary NEW BLOOD.

All audiences.

