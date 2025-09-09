CIE l’Univers des Marionnettes Le Théâtre de Guignol est de retour Plan d’eau du Pont Cornouaille Mésanger

CIE l’Univers des Marionnettes Le Théâtre de Guignol est de retour Plan d’eau du Pont Cornouaille Mésanger mardi 9 septembre 2025.

CIE l’Univers des Marionnettes Le Théâtre de Guignol est de retour

Plan d’eau du Pont Cornouaille Parking Mésanger Loire-Atlantique

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-09 18:00:00

fin : 2025-09-09

Date(s) :

2025-09-09 2025-09-10

La Compagnie l’Univers des Marionnettes avec le Théâtre de GUIGNOL est de retour pour de nouvelles aventures !

Toujours et encore dans la grande tradition de Lyon un spectacle ou tous les enfants s’amusent et participent… Loin des écrans, un spectacle vivant avec toujours une belle morale à la fin.

Durée 45 min

Tarif 8€ .

Plan d’eau du Pont Cornouaille Parking Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 22 11 50 98

English :

The Compagnie l?Univers des Marionnettes with the Théâtre de GUIGNOL is back for new adventures!

German :

Die Compagnie l’Univers des Marionnettes mit dem Théâtre de GUIGNOL ist zurück für neue Abenteuer!

Italiano :

La Compagnie l’Univers des Marionnettes con il Théâtre de GUIGNOL torna per nuove avventure!

Espanol :

¡La Compagnie l’Univers des Marionnettes con el Théâtre de GUIGNOL vuelve para nuevas aventuras!

L’événement CIE l’Univers des Marionnettes Le Théâtre de Guignol est de retour Mésanger a été mis à jour le 2025-09-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis