CIE PSCHIT- Jean Galmiche : Parler Comme Toi Les 3T Saint-Denis

CIE PSCHIT- Jean Galmiche : Parler Comme Toi Les 3T Saint-Denis samedi 6 septembre 2025.

CIE PSCHIT- Jean Galmiche : Parler Comme Toi 6 et 7 septembre Les 3T Seine-Saint-Denis

Billetterie du théâtre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-06T19:30:00 – 2025-09-06T20:30:00

Fin : 2025-09-07T16:00:00 – 2025-09-07T17:00:00

Parler Comme Toi est une performance théâtrale et musicale dirigée par le duo Music For Junk Shop, associé à la comédienne et chanteuse Chloé Astor. Le projet prend sa source dans la lecture et l’étude du recueil de textes bruts Et Pourquoi Moi Je Dois Parler Comme Toi ? compilés par Anouk Grinberg en 2020. La forme performative de la pièce, pour une interprète/chanteuse, deux musiciens/comédiens plateau et diffusion électroacoustique, met en scène un dispositif instrumental et de live machines onirique au cœur duquel s’entremêlent voix électriques et organiques.

« Dès la première lecture à sa sortie en 2020, le recueil d’écrits bruts Et Pourquoi Moi Je Dois Parler Comme Toi m’apparait comme au confluent d’un grand nombre de mes préoccupations esthétiques et sociétales.

La rigueur et la dignité avec laquelle Anouk Grinberg a mené ce travail de recherche m’impressionnent autant qu’elles m’inspirent.

La langue qui jaillit de ces pages, la musique que j’y entends et la possibilité enfin de contempler ce qui dépasse de ces imaginaires étouffés, malmenés et oubliés, me poussent à rêver une forme performative, théâtrale, musicale et incarnée.

Nous travaillons avec Parler comme toi à « transporter » la force littéraire intrinsèque à ces écrits vers un espace sonore et plastique au sein duquel ces voix s’expriment encore et toujours différemment. »

Jean Galmiche

CIE PSCHIT- Jean Galmiche a été soutenu pour ce projet par la DRAC Ile-de-France au titre de l’aide au projet en 2024

Les 3T 14 Rue Saint-Just – 93210 Saint-Denis Saint-Denis 93210 La Plaine Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.les3t.com/spectacles/parler-comme-toi »}]

Une performance musicale et théâtrale qui prend sa source dans la lecture et l’étude du recueil de textes bruts Et Pourquoi Moi Je Dois Parler Comme Toi ? compilés par Anouk Grinberg en 2020.

Antoine Gautier