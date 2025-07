Cie Si j’y suis Entre Ciel et Terre La Chomette

Deux personnages farfelus tentent de planter un arbre sur scène.

la chomette La Chomette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 88 33 commune-de-la-chomette@orange.fr

English :

Two eccentric characters attempt to plant a tree on stage.

German :

Zwei skurrile Figuren versuchen, auf der Bühne einen Baum zu pflanzen.

Italiano :

Due personaggi eccentrici tentano di piantare un albero sul palco.

Espanol :

Dos excéntricos personajes intentan plantar un árbol en el escenario.

