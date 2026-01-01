Cie Théâtre des Mots L’atelier d’Okilélé Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Cie Théâtre des Mots L’atelier d’Okilélé

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme

Début : 2026-01-28 16:30:00

fin : 2026-01-28 16:30:00

2026-01-28

Quand Okilélé est né, son père, sa mère, ses frères et sœur l’ont trouvé si vilain qu’ils se sont écriés Oh, qu’il est laid ! . Et Okilélé a pensé que c’était son prénom ! Moqué et rejeté au sein de sa famille, il dérange et fâche tout le monde.

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr

When Okilélé was born, his father, mother, brothers and sisters thought he was so ugly that they cried out Oh, he’s ugly! And Okilélé thought that was his name! Mocked and rejected by his family, he upsets and angers everyone.

