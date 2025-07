Ciel de Miki Fukumoto L’Escalier Galerie Auxerre

Ciel de Miki Fukumoto

L’Escalier Galerie 4 rue de l’Yonne Auxerre Yonne

Venez profiter de l’été avec le travail de Miki Fukumoto qui rend hommage aux êtres peuplant la mer par des impressions photographiques éclatantes sur papier Washi.

« L’épidémie de Coronavirus, qui a bouleversé le monde entier, m’a amenée à réfléchir profondément à mon propre avenir. Au Japon, j’avais adopté une alimentation très frugale quelques légumes, quelques condiments dans un esprit d’austérité. Un jour pourtant, une envie irrépressible de poisson m’a traversée j’en ai acheté, avec le désir sincère de le préparer, de le cuisiner.

Ce fut une révélation. J’ai été saisie par la beauté de ces êtres marins, captivée par leurs écailles et les jeux de lumière fascinants qu’ils offraient.

En les préparant chaque écaille détachée, chaque morceau de chair découpé j’ai ressenti intensément la fragilité de la vie, et le danger permanent qui nous entoure. C’est ce lien profond avec le poisson qui m’apporte une énergie vitale, une force qui me permet de continuer à vivre.

Dans mon cœur, je ressens une immense gratitude. En les admirant, une pensée s’impose eux aussi méritent de rejoindre le Ciel. .

L’Escalier Galerie 4 rue de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 44 57 53

