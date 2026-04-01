Ciel de printemps Bibliothèque Municipale de Créances Créances
Ciel de printemps Bibliothèque Municipale de Créances Créances jeudi 16 avril 2026.
Ciel de printemps
Bibliothèque Municipale de Créances 105 rue des Écoles Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 10:30:00
fin : 2026-04-16 11:30:00
Date(s) :
2026-04-16
Lecture et atelier créatif pour les enfants entre pluie et soleil
> pour les enfants de 2 à 6 ans
> gratuit, sur inscription .
Bibliothèque Municipale de Créances 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr
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English : Ciel de printemps
L’événement Ciel de printemps Créances a été mis à jour le 2026-03-18 par Côte Ouest Centre Manche