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Ciel de printemps Bibliothèque Municipale de Créances Créances

Ciel de printemps Bibliothèque Municipale de Créances Créances

Ciel de printemps Bibliothèque Municipale de Créances Créances jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Municipale de Créances

Adresse : 105 rue des Écoles

Ville : 50710 Créances

Département : Manche

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Ciel de printemps

Bibliothèque Municipale de Créances 105 rue des Écoles Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 10:30:00
fin : 2026-04-16 11:30:00

Date(s) :
2026-04-16

Lecture et atelier créatif pour les enfants entre pluie et soleil

> pour les enfants de 2 à 6 ans
> gratuit, sur inscription   .

Bibliothèque Municipale de Créances 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64  bibliothequecreances@orange.fr

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English : Ciel de printemps

L’événement Ciel de printemps Créances a été mis à jour le 2026-03-18 par Côte Ouest Centre Manche