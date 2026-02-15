Ciel en Carladez célèbre ses 30 ans

Mur-de-Barrez Aveyron

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Venez célébrer les 30 ans de l’association Ciel en Carladez

Au programme

Un pot d’accueil

une conférence (lieu et thème à venir)

une observation du ciel au télescope sur l’esplanade du château. .

Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 10 16

English :

Celebrate 30 years of Ciel en Carladez association

