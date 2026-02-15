Ciel en Carladez célèbre ses 30 ans Mur-de-Barrez
Ciel en Carladez célèbre ses 30 ans Mur-de-Barrez samedi 18 avril 2026.
Ciel en Carladez célèbre ses 30 ans
Mur-de-Barrez Aveyron
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
2026-04-18
Venez célébrer les 30 ans de l’association Ciel en Carladez
Au programme
Un pot d’accueil
une conférence (lieu et thème à venir)
une observation du ciel au télescope sur l’esplanade du château. .
Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 10 16
English :
Celebrate 30 years of Ciel en Carladez association
