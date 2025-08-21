Ciel mon marché ! Thèze

Ciel mon marché ! Thèze jeudi 21 août 2025.

Alpes-de-Haute-Provence

Ciel mon marché ! Thèze Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-21 18:00:00

fin : 2025-08-21 21:00:00

Date(s) :

2025-08-21

Chaque jeudi, les villages de Thèze, Sigoyer, Valernes, Vaumeilh et Châteaufort accueillent à tour de rôle les producteurs locaux et artisans. Ambiance joyeusement festive et musicale avec Pat D’F.

Thèze 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 09 40 89

English :

Every Thursday, the villages of Thèze, Sigoyer, Valernes, Vaumeilh and Châteaufort take it in turns to welcome local producers and craftsmen. A joyfully festive and musical atmosphere with Pat D’F.

German :

Jeden Donnerstag werden in den Dörfern Thèze, Sigoyer, Valernes, Vaumeilh und Châteaufort abwechselnd lokale Erzeuger und Kunsthandwerker empfangen. Fröhlich-festliche Stimmung und Musik mit Pat D’F.

Italiano :

Ogni giovedì, i villaggi di Thèze, Sigoyer, Valernes, Vaumeilh e Châteaufort accolgono a turno i produttori e gli artigiani locali. L’atmosfera è festosa e musicale con Pat D’F.

Espanol :

Todos los jueves, los pueblos de Thèze, Sigoyer, Valernes, Vaumeilh y Châteaufort se turnan para acoger a los productores y artesanos locales. El ambiente es festivo y musical con Pat D’F.

