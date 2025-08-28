Ciel mon marché ! Valernes
Ciel mon marché ! Valernes jeudi 28 août 2025.
Alpes-de-Haute-Provence
Ciel mon marché ! Valernes Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-08-28 18:00:00
fin : 2025-08-28 21:00:00
Date(s) :
2025-08-28
Chaque jeudi, les villages de Thèze, Sigoyer, Valernes, Vaumeilh et Châteaufort accueillent à tour de rôle les producteurs locaux et artisans. Ambiance joyeusement festive et musicale avec Voloswing (Le Piano du Lac).
.
Valernes 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 09 40 89
English :
Every Thursday, the villages of Thèze, Sigoyer, Valernes, Vaumeilh and Châteaufort take it in turns to welcome local producers and artisans. A joyfully festive and musical atmosphere with Voloswing (Le Piano du Lac).
German :
Jeden Donnerstag werden in den Dörfern Thèze, Sigoyer, Valernes, Vaumeilh und Châteaufort abwechselnd lokale Produzenten und Handwerker empfangen. Fröhlich-festliche Stimmung und Musik mit Voloswing (Le Piano du Lac).
Italiano :
Ogni giovedì, i villaggi di Thèze, Sigoyer, Valernes, Vaumeilh e Châteaufort accolgono a turno i produttori e gli artigiani locali. L’atmosfera è festosa e musicale con il Voloswing (Le Piano du Lac).
Espanol :
Todos los jueves, los pueblos de Thèze, Sigoyer, Valernes, Vaumeilh y Châteaufort se turnan para acoger a los productores y artesanos locales. El ambiente es festivo y musical con Voloswing (Le Piano du Lac).
L’événement Ciel mon marché ! Valernes a été mis à jour le 2025-05-06 par Office de Tourisme Sisteron Buëch