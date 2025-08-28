Ciel mon marché ! Valernes

Alpes-de-Haute-Provence

Chaque jeudi, les villages de Thèze, Sigoyer, Valernes, Vaumeilh et Châteaufort accueillent à tour de rôle les producteurs locaux et artisans. Ambiance joyeusement festive et musicale avec Voloswing (Le Piano du Lac).

Valernes 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 09 40 89

English :

Every Thursday, the villages of Thèze, Sigoyer, Valernes, Vaumeilh and Châteaufort take it in turns to welcome local producers and artisans. A joyfully festive and musical atmosphere with Voloswing (Le Piano du Lac).

German :

Jeden Donnerstag werden in den Dörfern Thèze, Sigoyer, Valernes, Vaumeilh und Châteaufort abwechselnd lokale Produzenten und Handwerker empfangen. Fröhlich-festliche Stimmung und Musik mit Voloswing (Le Piano du Lac).

Italiano :

Ogni giovedì, i villaggi di Thèze, Sigoyer, Valernes, Vaumeilh e Châteaufort accolgono a turno i produttori e gli artigiani locali. L’atmosfera è festosa e musicale con il Voloswing (Le Piano du Lac).

Espanol :

Todos los jueves, los pueblos de Thèze, Sigoyer, Valernes, Vaumeilh y Châteaufort se turnan para acoger a los productores y artesanos locales. El ambiente es festivo y musical con Voloswing (Le Piano du Lac).

