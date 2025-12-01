Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ciel ! Mon pamplemousse ! Centre culturel d’Abrest Abrest samedi 27 décembre 2025.

Centre culturel d’Abrest 1 rue des Graviers Abrest Allier

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Début : 2025-12-27 21:00:00
fin : 2025-12-27 22:20:00

2025-12-27

Comédie de boulevard moderne
Centre culturel d’Abrest 1 rue des Graviers Abrest 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 50 04 77  culturecom64@yahoo.fr

English :

Modern boulevard comedy

German :

Moderne Boulevardkomödie

Italiano :

Commedia da salotto moderna

Espanol :

Comedia de bulevar moderna

L’événement Ciel ! Mon pamplemousse ! Abrest a été mis à jour le 2025-11-18 par Vichy Destinations