Ciel ! Mon pamplemousse ! Centre culturel d’Abrest Abrest
Ciel ! Mon pamplemousse ! Centre culturel d’Abrest Abrest samedi 27 décembre 2025.
Ciel ! Mon pamplemousse !
Centre culturel d’Abrest 1 rue des Graviers Abrest Allier
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27 21:00:00
fin : 2025-12-27 22:20:00
Date(s) :
2025-12-27
Comédie de boulevard moderne
.
Centre culturel d’Abrest 1 rue des Graviers Abrest 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 50 04 77 culturecom64@yahoo.fr
English :
Modern boulevard comedy
German :
Moderne Boulevardkomödie
Italiano :
Commedia da salotto moderna
Espanol :
Comedia de bulevar moderna
L’événement Ciel ! Mon pamplemousse ! Abrest a été mis à jour le 2025-11-18 par Vichy Destinations